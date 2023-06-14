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Залужного почали вивчати в Академії генштабу РФ після відгуку на Герасимова – BBC

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 10:30
Залужного почали вивчати в Академії генштабу РФ після відгуку на Герасимова – BBC - Фото
Валерій Залужний (Фото: Офіс президента України)

У Воєнній академії російського Генштабу почали включати в навчальний процес Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це повідомляє BBC з посиланням на анонімне джерело з провідного військового вишу Росії.

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Зазначається, що це відбулося після інтерв'ю Тime. У ньому Залужний заявив, що "поважає російську школу воєнної науки" та прочитав усі праці начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

"Я виріс на російській військовій доктрині й досі вважаю, що вся військова наука знаходиться в Росії. Я навчався у Герасимова. Я читав усе, що він колись написав... Він розумна людина, і мої очікування від нього були величезними", – сказав Залужний.

Повагу до російського візаві Залужний також висловлював у інтерв'ю для проєкту "Рік" Дмитра Комарова.

"Він сильний, підступний і непередбачуваний. Це сильний ворог, якого нам треба поважати задля перемоги", – сказав Залужний.

Стверджується, що саме після інтерв'ю Тime прізвище Залужного "почали вголос вимовляти" у Воєнній академії Генштабу РФ.

Джерело BBC у виші заявило, що до цього Залужний був у них "чимось на кшталт лорда Волдеморта" (літературний персонаж з книжок про Гаррі Поттера, темний чарівник, "Той, чиє ім’я не можна називати").

Нібито на наступний день після статті Time Залужного почали згадувати не лише в дискусіях між викладачами, а й "у навчальному процесі".

"Я думаю, ви розумієте, що похвала від ворога цінніша, ніж від друга, а "поважають навіть вороги" – це справжнє визнання, адже самі себе ми хвалимо і так", – сказав співрозмовник видання.

Читайте також: Герасимов сильний, підступний і непередбачуваний, ми маємо його поважати для перемоги — Залужний

Артем Джеріпа
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війнаВалерій ЗалужнийВалерій Герасимовгенштаб рф
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