Оккупанты запустили фейковые "обращения" главнокомандующего Залужного – побратим главкома
В сети появились фейковые материалы, на которых подделали голос и видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщил полковник ВСУ, побратим Залужного Анатолий "Штирлиц" Штефан.
"В сети появился ФЕЙК. Сделали его орки [россияне] или... коряво, но хомячки начали молиться. Анализируя ситуацию, уверен, что дальше будут появляться другие видео, аудио и возможно записи телефонных разговоров", – написал он.
Он отметил, что фейков и других вбросов будет больше, и призвал доверять только проверенным источникам и включать критическое мышление.
На первом видео фейковый "Залужный" говорит текст, отсылающий к гибели помощника главкома Геннадия Частякова.
Российские пропагандисты распространяют дезинформацию, что якобы он погиб в результате покушения, МВД официально сообщило о несчастном случае из-за неосторожного обращения с боеприпасами.
Впоследствии Штефан написал о втором видеофейке: "Мосфильм пытается включиться, но их цирк кроме смеха ничего не вызывает".
На втором материале оккупанты вложили в уста дипфейку "Залужного" дезинформацию, что якобы президент причастен к гибели помощника главкома, также там педалируется тема якобы конфликта между Залужным и Владимиром Зеленским, дезинформация о потерях ВСУ и звучат призывы к государственному перевороту.
Главнокомандующий ВСУ имеет верифицированные официальные аккаунты в соцсетях, на которых и информирует о своей работе: вот его Telegram и Facebook.
- Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о якобы конфликте между политическим и военным руководством Украины, иногда эта же дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.
- 7 ноября нардеп Владимир Арьев заявил, что якобы министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщение успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы.
- Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что некоторые "нечистоплотные политики" пытаются расколоть украинское общество, информационная война является составляющей агрессии РФ.
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