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Оккупанты запустили фейковые "обращения" главнокомандующего Залужного – побратим главкома

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 23:50
Оккупанты запустили фейковые
Дипфейковый "Валерий Залужный" (Скриншот с видео)

В сети появились фейковые материалы, на которых подделали голос и видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщил полковник ВСУ, побратим Залужного Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"В сети появился ФЕЙК. Сделали его орки [россияне] или... коряво, но хомячки начали молиться. Анализируя ситуацию, уверен, что дальше будут появляться другие видео, аудио и возможно записи телефонных разговоров", – написал он.

Он отметил, что фейков и других вбросов будет больше, и призвал доверять только проверенным источникам и включать критическое мышление.

СПРАВКА. Дипфейк (Deepfake) – это генерируемые компьютером реалистичные изображения и видео, основанные на реальном шаблоне. Эту технологию используют для сочетания и наложения одних изображений и видеозаписей на другие изображения или видеоролики. Также по этой технологии можно подделать и голос.

На первом видео фейковый "Залужный" говорит текст, отсылающий к гибели помощника главкома Геннадия Частякова.

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию, что якобы он погиб в результате покушения, МВД официально сообщило о несчастном случае из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Впоследствии Штефан написал о втором видеофейке: "Мосфильм пытается включиться, но их цирк кроме смеха ничего не вызывает".

На втором материале оккупанты вложили в уста дипфейку "Залужного" дезинформацию, что якобы президент причастен к гибели помощника главкома, также там педалируется тема якобы конфликта между Залужным и Владимиром Зеленским, дезинформация о потерях ВСУ и звучат призывы к государственному перевороту.

Главнокомандующий ВСУ имеет верифицированные официальные аккаунты в соцсетях, на которых и информирует о своей работе: вот его Telegram и Facebook.

  • Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о якобы конфликте между политическим и военным руководством Украины, иногда эта же дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.
  • 7 ноября нардеп Владимир Арьев заявил, что  якобы министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщение успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы.
  • Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что некоторые "нечистоплотные политики" пытаются расколоть украинское общество, информационная война является составляющей агрессии РФ.

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Артём Джерипа
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