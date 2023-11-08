Інформаційна кампанія про нібито конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним б'є по солдатах та деморалізує цивільне суспільство. Президент має записати відео, спростувати чутки і поставити крапку в цій історії. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомила медіаекспертка Оксана Мороз.

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"Коли у когось з'являється інформація стосовно Залужного та Зеленського, це мають бути залізобетонні та перевірені факти, і настільки продумано, чи варто це опублікувати, тому що 100% цим скористається Росія", – реагує Мороз на дії нардепа від Євросолідарності Володимира Ар'єва, який 7 листопада заявив, що міністр оборони нібито вніс подання про звільнення Залужного. Згодом Ар'єв видалив цей допис.

У Мороз є запитання до реакції влади. На її думку, подібні інформаційні кризи мають відпрацьовуватись одразу.

"Оптимально, щоб заява вийшла, коли це тільки почало ширитися. Ще на початку, коли тільки вийшла стаття [Залужного] і перші реакції – Зеленський мав записати селфі-відео на декілька секунд і сказати: "Люди, в нас війна. Ми рухаємось одною командою до перемоги. Ніякого конфлікту немає", – переконана експертка.

За словами Мороз, саме Зеленський має поставити крапку в цій історії, тому що "це мовчання підживлює чутки".

"Натомість, що ми маємо? Хто в ліс, хто по дрова. Виходять якісь заступники, які до цього в комунікаційному просторі фактично не були присутні. Фаріон підігріває інформаційний простір з тим, що українці, які воюють і розмовляють російською мовою, взагалі не українці. Все це в один ком збирається, емоційний стан суспільства надзвичайно нагрітий, – додає Мороз. – І немає чіткої крапки в цій історії. Немає крапки від Зеленського".

Детальніше дивіться в інтерв'ю Мороз на YouTube-каналі LIGA.net.

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