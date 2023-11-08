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Влог | ИПСО о Залужном. "Зеленский должен поставить точку" – медиаэксперт видео

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 15:36
Оксана Мороз (фото - скриншот видео)
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Информационная кампания о якобы конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным бьет по солдатам и деморализует гражданское общество. Президент должен записать видео, опровергнуть слухи и поставить точку в этой истории. Об этом в интервью LIGA.net сообщила медиаэксперт Оксана Мороз.

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"Когда у кого-то появляется информация о Залужном и Зеленском, это должны быть железобетонные и проверенные факты, и настолько продумано, стоит ли это опубликовать, потому что 100% этим воспользуется Россия", – реагирует Мороз на действия нардепа от Евросолидарности Владимира Арьева, который 7 ноября заявил, что министр обороны якобы внес представление об увольнении Залужного. Впоследствии Арьев удалил это сообщение.

У Мороз есть вопросы к реакции власти. По ее мнению, подобные информационные кризисы должны отрабатываться сразу.

"Оптимально, чтобы заявление вышло, когда это только начало распространяться. Еще в начале, когда только вышла статья [Залужного] и первые реакции – Зеленский должен был записать селфи-видео на несколько секунд и сказать: "Люди, у нас война. Мы двигаемся одной командой к победе. Никакого конфликта нет", – убеждена эксперт.

По словам Мороз, именно Зеленский должен поставить точку в этой истории, потому что "это молчание подпитывает слухи".

"Вместо этого, что мы имеем? Кто в лес, кто по дрова. Выходят какие-то заместители, которые до этого в коммуникационном пространстве фактически не присутствовали. Фарион подогревает информационное пространство с тем, что украинцы, которые воюют и говорят на русском языке, вообще не украинцы. Все это в один ком собирается, эмоциональное состояние общества чрезвычайно нагрето, — добавляет Мороз. – И нет четкой точки в этой истории. Нет точки от Зеленского".

Детальнее смотрите в интервью Мороз на YouTube-канале LIGA.net.

Юрий Смирнов
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Владимир ЗеленскийВалерий Залужный

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