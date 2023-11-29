The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного. На Банковой ответили

Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного. Подоляк заявил, что это не соответствует действительности

Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: ОП)

Британский журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", поскольку они ответственны за разные вещи.

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В материале издания сказано о якобы "трещинах" между военным и политическим руководством Украины, а также об "ужасных" отношениях главы государства и главкома ВСУ.

Журналисты ссылаются на неназванный "высокопоставленный источник в правительстве", который говорит о "конфликте" Зеленского и Залужного из-за наступательной операции Сил обороны, которая "пошла не по плану".

"Политики говорят, что их генералы — придурки, прошедшие советское обучение. А генералы говорят, что политики мешают дуракам. У победы много отцов, но никто не хочет воспитывать тупиковую ситуацию", — говорится в статье The Economist.

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Журналист LIGA.net спросил у Подоляка, существуют ли "ужасные отношения" между президентом и главнокомандующим.

"Нет, это вообще не соответствует действительности. Президенту как верховный главнокомандующий и главнокомандующий – это одна военно-политическая управленческая вертикаль с жесткой иерархией. Поэтому любые вопросы отрабатываются в рамках постоянной прямой коммуникации на разных площадках", – ответил советник главы ОП.

По его словам, конфликтность "вообще исключена", поскольку президент отвечает за стратегические задачи, в том числе по активной деоккупации украинских территорий и "намного более широкий контекст, который учитывает также экономические и внешнеполитические аспекты".

В то же время Залужный отвечает за военную операционность, непосредственные логистические решения и планирование тактики, отметил Подоляк.

"Но сделаю акцент на несколько ином, а именно на том, что подобные информационные сообщения, периодически массово появляющиеся о якобы "конфликте" между ключевыми персонами нашей обороноспособности, как раз произносятся, говорят о важности использования этой тезиса для продолжения масштабной дезинформационной кампании", – пояснил он. .

Советник главы ОП отметил, что эта тема крайне выгодна для оппонентов, и посоветовал максимально критически относиться к подобной информации.

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Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о якобы конфликте между политическим и военным руководством Украины, иногда эта дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.

7 ноября 2023 года нардеп Владимир Арьев заявил, что министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщение успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы. Впоследствии на это отреагировал министр обороны.

В сети появились фейковые материалы, на которых подделали голос и видео с Залужным. В нем оккупанты снова делали вбросы о якобы конфликте главкома с президентом.

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