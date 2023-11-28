ГУР о российском "Майдане-3": администрация Путина, ФСБ, ГРУ, Сурков и Telegram – детали

Это самая дорогая кампания РФ от революции достоинства, на дискредитацию которой россияне тратили десятки миллионов долларов, сообщил Черняк

Сергей Кириенко и Владимир Путин (Фото: ресурс окупантов)

Россияне выделили почти $250 000 на информационную операцию Майдан-3 в Telegram, для дестабилизации в Украине привлечены спецслужбы и администрация российского диктатора Владимира Путина, а также идеолог "Новороссии" Владислав Сурков. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк в комментарии изданию Бабель.

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Российские оккупанты выделили почти $250 000 на информационную операцию "Майдан-3", направленную на разжигание вражды, обострение противоречий в Украине, а также распространение страха и паники, сообщил он.

Представитель ГУР отметил, что операцию оккупанты вели с помощью Telegram.

По его словам, это самая дорогая кампания России от 2014 года и Революции достоинства, на дискредитацию которой захватчики тратили десятки миллионов долларов.

Он сообщил, что информационными и информационно-психологическими операциями занимаются подразделения, созданные во всех спецслужбах оккупантов, в частности, в Главном управлении Генштаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) и Федеральной службе безопасности, а также при Минобороны захватчиков и администрации российского диктатора.

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Например, первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко отвечает за проект осенне -зимней дестабилизации в Украине, заявил представитель ГУР.

Черняк отметил, что в кремлевском замысле сместить акценты из внешней угрозы на внутренние противоречия в Украине принимает участие заместитель председателя правительства РФ Сурков, ранее являвшийся идеологом так называемого проекта "Новороссия".

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17 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы намерены добиваться внутреннего переворота в Украине.

21 ноября президент сообщил, что Россия хочет отстранить его от власти до конца 2023 года.

По его словам, РФ все еще "очень хочет" свергнуть его. 22 ноября глава Службы внешней разведки заявил , что российско-украинская война вошла в стадию войны на истощение, по плану Кремля, ключ к выигрышу РФ – внутренняя дестабилизация в Украине.

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