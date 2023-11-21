Зеленський: РФ хоче скинути мене до кінця 2023 року. Використовуватимуть усі інструменти

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

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За його словами, Росія все ще "дуже хоче" скинути його.

Він зазначив, що термін операції російських спецслужб щодо його усунення — кінець 2023 року.

"Операція називається "Майдан-3". Вона покликана змінити президента. Це поки що. Можливо, справа не у вбивстві. Я маю на увазі, що вона змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є. Така ідея: до кінця року. Вони навіть дали назву операції. Але, бачите, ми можемо із цим жити", – заявив Зеленський.

Раніше глава держави сказав, що Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати силове усунення президента.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

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