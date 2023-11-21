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Зеленський: РФ хоче скинути мене до кінця 2023 року. Використовуватимуть усі інструменти

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21.11.2023, 06:44
Зеленський: РФ хоче скинути мене до кінця 2023 року. Використовуватимуть усі інструменти - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

За його словами, Росія все ще "дуже хоче" скинути його.
Він зазначив, що термін операції російських спецслужб щодо його усунення — кінець 2023 року.

"Операція називається "Майдан-3". Вона покликана змінити президента. Це поки що. Можливо, справа не у вбивстві. Я маю на увазі, що вона змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є. Така ідея: до кінця року. Вони навіть дали назву операції. Але, бачите, ми можемо із цим жити", – заявив Зеленський.

Раніше глава держави сказав, що Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати силове усунення президента.

  • Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
  • 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
  • 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

Читайте також: Зеленський: Вибори не на часі

Дмитро Гриниченко
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