Зеленський: РФ хоче скинути мене до кінця 2023 року. Використовуватимуть усі інструменти
21.11.2023, 06:44
Володимир Зеленський (Фото: EPA)
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, Росія все ще "дуже хоче" скинути його.
Він зазначив, що термін операції російських спецслужб щодо його усунення — кінець 2023 року.
"Операція називається "Майдан-3". Вона покликана змінити президента. Це поки що. Можливо, справа не у вбивстві. Я маю на увазі, що вона змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є. Така ідея: до кінця року. Вони навіть дали назву операції. Але, бачите, ми можемо із цим жити", – заявив Зеленський.
Раніше глава держави сказав, що Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати силове усунення президента.
- Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
- 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
- 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.
Читайте також: Зеленський: Вибори не на часі
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі