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Зеленський: Вибори зараз не на часі

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 21:07
Зеленський: Вибори зараз не на часі - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

На думку президента Володимира Зеленського, вибори наразі "не на часі", а зараз час оборони та битви, від якої залежить доля держави й людей. Про це він розповів у своєму відеозверненні.

За словами президента, мають припинитися хвилі з "будь-якими речами, які розколюють політично".

"Ми повинні визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що це потрібно, аби не залишалося простору для конфліктів і чужої гри проти України.

"Моє особисте ставлення й заклик – так само, як 24 лютого, дбати про нашу державу, про її захист, про знищення окупанта та про волю України, яка здобувається зараз у боях заради України", – підсумував він.

  • Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводити.
  • 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
  • 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

Читайте також: Вибори. Обраний під час війни президент навряд чи буде легітимним — Веніславський

Артем Джеріпа
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Володимир Зеленськийвійнавибори
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