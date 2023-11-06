Зеленський: Вибори зараз не на часі

На думку президента Володимира Зеленського, вибори наразі "не на часі", а зараз час оборони та битви, від якої залежить доля держави й людей. Про це він розповів у своєму відеозверненні.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами президента, мають припинитися хвилі з "будь-якими речами, які розколюють політично".

"Ми повинні визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що це потрібно, аби не залишалося простору для конфліктів і чужої гри проти України.

"Моє особисте ставлення й заклик – так само, як 24 лютого, дбати про нашу державу, про її захист, про знищення окупанта та про волю України, яка здобувається зараз у боях заради України", – підсумував він.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводити.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

Читайте також: Вибори. Обраний під час війни президент навряд чи буде легітимним — Веніславський

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.