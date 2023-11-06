Зеленский: Выборы сейчас не ко времени
По мнению президента Владимира Зеленского, выборы пока "не ко времени", а сейчас время обороны и битвы, от которой зависит судьба государства и людей. Об этом он рассказал в своем видеообращении.
По словам президента, должны прекратиться волны с "любыми вещами, которые раскалывают политически".
"Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в той или другому политическому спору и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, которые способны ставить точки и давать обществу все необходимые ответы", – сказал Зеленский.
Он отметил, что это нужно, чтобы не оставалось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины.
"Мое личное отношение и призыв – так же, как 24 февраля, заботиться о нашем государстве, его защите, об уничтожении оккупанта и о свободе Украины, которая приобретается сейчас в боях ради Украины", – подытожил он.
- Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их будет проводить.
- 10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.
- 4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.
Читайте также: Выборы. Избранный во время войны президент вряд ли будет легитимным — Вениславский
Комментарии