Зеленский: Выборы сейчас не ко времени

По мнению президента Владимира Зеленского, выборы пока "не ко времени", а сейчас время обороны и битвы, от которой зависит судьба государства и людей. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

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По словам президента, должны прекратиться волны с "любыми вещами, которые раскалывают политически".

"Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в той или другому политическому спору и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, которые способны ставить точки и давать обществу все необходимые ответы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это нужно, чтобы не оставалось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины.

"Мое личное отношение и призыв – так же, как 24 февраля, заботиться о нашем государстве, его защите, об уничтожении оккупанта и о свободе Украины, которая приобретается сейчас в боях ради Украины", – подытожил он.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их будет проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

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