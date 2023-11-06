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Вибори. Обраний під час війни президент навряд чи буде легітимним — Веніславський

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 13:35
Вибори. Обраний під час війни президент навряд чи буде легітимним — Веніславський - Фото
Федір Веніславський (Фото: пресслужба форума Україна 30)

Представник президента у Верховній Раді, нардеп від Слуги народу та фахівець у галузі конституційного права Федір Веніславський заявив LIGA.net, що президентські вибори під час війни суперечитимуть конституційним засадам виборчого права. Таким чином, на його думку, "існують стовідсоткові підстави сумніватися в легітимності президента, гіпотетично обраного під час дії воєнного стану".

На думку Веніславського, в умовах воєнного стану забезпечити дотримання конституційних принципів виборчого права навряд чи вдасться.

По-перше, питання в українцях, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, по-друге — в українцях, що виїхали за кордон та не повернулися в Україну.

В обох випадках, каже нардеп від СН, забезпечити реалізацію виборчого права для перерахованих груп людей "дуже складно".

Крім того, на переконання Веніславського, у разі проведення президентських виборів під час війни не буде дотримано свободи перевиборчої агітації, свободи діяльності ЗМІ, політичних партій в умовах безпеки для життя та здоров'я тощо.

"Конституційні принципи виборчого права закріплені в розділі 3 Конституції України. Тому недотримання тих конституційних принципів дає стовідсоткові підстави для того, щоб сумніватися в легітимності наступного президента, хто б їм не був", — сказав він.

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  • Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
  • 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
  • 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

Читайте також: Зеленський зважує плюси та мінуси проведення виборів президента навесні 2024 року — Кулеба

Мілана Головань
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війнавибориФедір Веніславський
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