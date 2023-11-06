Вибори. Обраний під час війни президент навряд чи буде легітимним — Веніславський

Представник президента у Верховній Раді, нардеп від Слуги народу та фахівець у галузі конституційного права Федір Веніславський заявив LIGA.net, що президентські вибори під час війни суперечитимуть конституційним засадам виборчого права. Таким чином, на його думку, "існують стовідсоткові підстави сумніватися в легітимності президента, гіпотетично обраного під час дії воєнного стану".

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На думку Веніславського, в умовах воєнного стану забезпечити дотримання конституційних принципів виборчого права навряд чи вдасться.

По-перше, питання в українцях, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, по-друге — в українцях, що виїхали за кордон та не повернулися в Україну.

В обох випадках, каже нардеп від СН, забезпечити реалізацію виборчого права для перерахованих груп людей "дуже складно".

Крім того, на переконання Веніславського, у разі проведення президентських виборів під час війни не буде дотримано свободи перевиборчої агітації, свободи діяльності ЗМІ, політичних партій в умовах безпеки для життя та здоров'я тощо.

"Конституційні принципи виборчого права закріплені в розділі 3 Конституції України. Тому недотримання тих конституційних принципів дає стовідсоткові підстави для того, щоб сумніватися в легітимності наступного президента, хто б їм не був", — сказав він.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

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