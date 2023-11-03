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Зеленський розглядає проведення виборів президента навесні 2024 року — Кулеба

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03.11.2023, 16:09
Зеленський розглядає проведення виборів президента навесні 2024 року — Кулеба - Фото
Володимир Зеленський та Дмитро Кулеба (Фото: EPA/JUSTIN LANE)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість проведення виборів глави держави навесні 2024 року. Про це він повідомив на брифінгу, цитує його Sky News.

За його словами, Україна "не закриває сторінку" виборів.

"Президент обмірковує та зважує різні плюси та мінуси", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що проведення виборів під час війни проти Росії "спричинить безпрецедентні проблеми".

Переважна більшість українців вважають, що вибори в країні можливі лише після закінчення війни проти Росії, свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У всіх регіонах більшість громадян виступають проти виборів під час війни.

  • Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
  • 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
  • 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

Читайте також: Вибори під час війни. Стефанчук просить парламенти інших країн поділитися досвідом

Дмитро Гриниченко
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