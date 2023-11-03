Зеленский рассматривает проведение выборов президента весной 2024 года — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов главы государства весной 2024 года. Об этом он сообщил на брифинге, цитирует его Sky News.

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По его словам, Украина "не закрывает страницу" выборов.

"Президент обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы", — сказал Кулеба.

Он отметил, что проведение выборов во время войны против России "повлечет за собой беспрецедентные проблемы".

Подавляющее большинство украинцев считают, что выборы в стране возможны только после окончания войны против России, свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.

Во всех регионах большинство граждан выступают против выборов во время войны.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда будет их проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

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