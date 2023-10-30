Выборы могут быть только после войны. Так считает подавляющее большинство украинцев: опрос

Подавляющее большинство украинцев считают, что выборы в стране возможны только после окончания войны против России. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.

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Согласно опросу 81% респондентов считают, что национальные выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени.

Поддерживают голосование во время войны только 16%.

Отмечается, что во всех регионах большинство граждан выступают против выборов во время войны.

Опрос проводился с 30 сентября по 13 октября методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Было опрошено 2007 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% — для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 10%, 1,5% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда будет их проводить.

10 сентября президент Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Читайте также: Выборы во время войны. Стефанчук просит парламенты других стран поделиться опытом

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