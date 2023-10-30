Выборы могут быть только после войны. Так считает подавляющее большинство украинцев: опрос
30.10.2023, 11:03
Владимир Зеленский (Фото: EPA/Pepe Torres)
Подавляющее большинство украинцев считают, что выборы в стране возможны только после окончания войны против России. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Согласно опросу 81% респондентов считают, что национальные выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени.
Поддерживают голосование во время войны только 16%.
Отмечается, что во всех регионах большинство граждан выступают против выборов во время войны.
Опрос проводился с 30 сентября по 13 октября методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Было опрошено 2007 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.
В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% — для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 10%, 1,5% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.
- Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда будет их проводить.
- 10 сентября президент Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.
- 4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.
Читайте также: Выборы во время войны. Стефанчук просит парламенты других стран поделиться опытом
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии