Вибори можуть бути лише після війни. Так вважає переважна більшість українців — опитування

Переважна більшість українців вважають, що вибори в країні можливі лише після закінчення війни проти Росії. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Згідно з опитуванням 81% респондентів вважають, що національні вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі.

Підтримують голосування під час війни лише 16%.

Зазначається, що у всіх регіонах більшість громадян виступають проти виборів під час війни.

Опитування проводилося з 30 вересня по 13 жовтня методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним обліком. Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років та старше у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму.

У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5 % – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дають змогу "досить надійно" аналізувати суспільні настрої.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.

10 вересня президент Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде створено безпечні умови для учасників голосування, то вибори відбудуться.

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