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Вибори можуть бути лише після війни. Так вважає переважна більшість українців — опитування

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 11:03
Вибори можуть бути лише після війни. Так вважає переважна більшість українців — опитування - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA/Pepe Torres)

Переважна більшість українців вважають, що вибори в країні можливі лише після закінчення війни проти Росії. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з опитуванням 81% респондентів вважають, що національні вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі.

Підтримують голосування під час війни лише 16%.

Зазначається, що у всіх регіонах більшість громадян виступають проти виборів під час війни.

Опитування проводилося з 30 вересня по 13 жовтня методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним обліком. Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років та старше у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму.
У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5 % – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дають змогу "досить надійно" аналізувати суспільні настрої.
  • Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
  • 10 вересня президент Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
  • 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде створено безпечні умови для учасників голосування, то вибори відбудуться.

Читайте також: Вибори під час війни. Стефанчук просить парламенти інших країн поділитися досвідом

Дмитро Гриниченко
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