Выборы. Избранный во время войны президент вряд ли будет легитимным – Вениславский

Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Слуги народа Федор Вениславский заявил LIGA.net, что президентские выборы во время войны будут противоречить конституционным основам избирательного права. Таким образом, по его мнению, "есть стопроцентные основания сомневаться в легитимности президента, гипотетически избранного во время действия военного положения".

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По мнению Вениславского, в условиях военного положения обеспечить соблюдение конституционных принципов избирательного права вряд ли получится.

Во-первых, вопрос в украинцах, проживающих на временно оккупированных территориях, во-вторых – в украинцах, выехавших за границу и не вернувшихся в Украину.

В обоих случаях, говорит нардеп от СН, обеспечить реализацию избирательного права для перечисленных групп людей "очень сложно".

Кроме того, по убеждению Вениславского, в случае проведения президентских выборов во время войны не будет соблюдена свобода перевыборной агитации, свобода деятельности СМИ, политических партий в условиях безопасности для жизни и здоровья и т.д.

"Конституционные принципы избирательного права закреплены в разделе 3 Конституции Украины. Поэтому несоблюдение конституционных принципов дает стопроцентные основания для того, чтобы сомневаться в легитимности следующего президента, кто бы им ни был", — сказал он.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их будет проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

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