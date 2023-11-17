Зеленський: Росія планує влаштувати переворот в Україні. План хаосу — операція "Майдан-3"

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські спецслужби мають намір добиватися внутрішнього перевороту в Україні. Про це він повідомив у розмові із західними журналістами, його цитує видання Bloomberg.

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За словами глави держави, Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати силове усунення президента.

"Наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів. Є план дезінформації, відомий як "Майдан-3", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що слово Майдан для росіян – це синонім перевороту, а тому "операція зрозуміла".

Також глава держави заявив, що Україна не піде на будь-які форми переговорів із Росією, які "нагадуватимуть" заморожений конфлікт.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

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