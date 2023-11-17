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Зеленський: Росія планує влаштувати переворот в Україні. План хаосу — операція "Майдан-3"

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17.11.2023, 11:11
Зеленський: Росія планує влаштувати переворот в Україні. План хаосу — операція
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські спецслужби мають намір добиватися внутрішнього перевороту в Україні. Про це він повідомив у розмові із західними журналістами, його цитує видання Bloomberg.

За словами глави держави, Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати силове усунення президента.

"Наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів. Є план дезінформації, відомий як "Майдан-3", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що слово Майдан для росіян – це синонім перевороту, а тому "операція зрозуміла".

Також глава держави заявив, що Україна не піде на будь-які форми переговорів із Росією, які "нагадуватимуть" заморожений конфлікт.

  • Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
  • 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
  • 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

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Дмитро Гриниченко
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