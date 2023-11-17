Зеленский: Россия планирует устроить переворот в Украине. План хаоса — операция "Майдан-3"
17.11.2023, 11:11
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы намерены добиваться внутреннего переворота в Украине. Об этом он сообщил в разговоре с западными журналистами, его цитирует издание Bloomberg.
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По его словам, Москва стремится посеять раскол и хаос внутри украинского общества, итогом которого должно стать силовое смещение президента.
"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров. Есть план дезинформации, известный как "Майдан-3", — сказал Зеленский.
Он отметил, что слово Майдан для россиян — это синоним переворота, а поэтому "операция понятна".
Также глава государства заявил, что Украина не пойдет на любые формы переговоров с Россией, которые "будут напоминать" замороженный конфликт.
- Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война продолжится. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их будет проводить.
- 10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.
- 4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.
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