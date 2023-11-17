Зеленский: Россия планирует устроить переворот в Украине. План хаоса — операция "Майдан-3"

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы намерены добиваться внутреннего переворота в Украине. Об этом он сообщил в разговоре с западными журналистами, его цитирует издание Bloomberg.

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По его словам, Москва стремится посеять раскол и хаос внутри украинского общества, итогом которого должно стать силовое смещение президента.

"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров. Есть план дезинформации, известный как "Майдан-3", — сказал Зеленский.

Он отметил, что слово Майдан для россиян — это синоним переворота, а поэтому "операция понятна".

Также глава государства заявил, что Украина не пойдет на любые формы переговоров с Россией, которые "будут напоминать" замороженный конфликт.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война продолжится. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их будет проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

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