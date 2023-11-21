Зеленский: РФ хочет свергнуть меня до конца 2023 года. Будут использовать все инструменты

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет отстранить его от власти до конца 2023 года. Об этом он сообщил в интервью таблоиду The Sun.

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По его словам, Россия все еще "очень хочет" свергнуть его.

Он отметил, что срок операции российских спецслужб по его отстранению — конец 2023 года.

"Операция называется "Майдан 3". Она призвана сменить президента. Это пока. Возможно, дело не в убийстве. Я имею в виду, что оно меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть. Такова идея: до конца года. Они даже дали название операции. Но, видите ли, мы можем с этим жить", — заявил Зеленский.

Ранее глава государства сказал, что Москва стремится посеять раскол и хаос внутри украинского общества, итогом которого должно стать силовое смещение президента.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война продолжится. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их будет проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

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