Зеленский: РФ хочет свергнуть меня до конца 2023 года. Будут использовать все инструменты
21.11.2023, 06:44
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет отстранить его от власти до конца 2023 года. Об этом он сообщил в интервью таблоиду The Sun.
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По его словам, Россия все еще "очень хочет" свергнуть его.
Он отметил, что срок операции российских спецслужб по его отстранению — конец 2023 года.
"Операция называется "Майдан 3". Она призвана сменить президента. Это пока. Возможно, дело не в убийстве. Я имею в виду, что оно меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть. Такова идея: до конца года. Они даже дали название операции. Но, видите ли, мы можем с этим жить", — заявил Зеленский.
Ранее глава государства сказал, что Москва стремится посеять раскол и хаос внутри украинского общества, итогом которого должно стать силовое смещение президента.
- Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война продолжится. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их будет проводить.
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