Глава СЗР про план Кремля: Ключ до виграшу РФ – внутрішня дестабілізація в Україні

Російсько-українська війна увійшла до стадії війни на виснаження, за планом Кремля, ключ до виграшу РФ – внутрішня дестабілізація в Україні. Про це заявив глава Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко у колонці для Інтерфакс-Україна.

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"Цілі незмінні. Путіну потрібно стільки території України, скільки він зможе отримати, бо для росіян йдеться про "возвращение исконно русских земель". Війна увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести війну стільки, скільки треба. РФ вже зараз закладає чинник "СВО" в плани комплектування Збройних сил РФ 2024-2025 набір військових", – пише посадовець.

За його словами, керівництво РФ вважає, що має достатньо військово-технічних, економічних та людських ресурсів для бойових дій проти України на поточному рівні ще впродовж тривалого періоду.

Литвиненко зазначає, що водночас у Москві переконані, що внутрішні ресурси України буцімто "наближаються до повного вичерпання".

"З подачі Федеральної служби безпеки РФ (яка вважає поточну стратегію з підриву західної воєнної, економічної та політичної допомоги малоефективною) Кремль планує скорегувати стратегію. Ключ до виграшу РФ – внутрішня дестабілізація в Україні", – пояснює глава СЗР.

Він пише, що РФ передбачає сконцентруватися на трьох завданнях:

→ тиск на всій лінії фронту із захопленням окремих, політично і медійно важливих точок, зокрема, Авдіївки;

→ знищення взимку критичної інфраструктури (електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли) для зниження якості життя;

→ підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових ("Лише вони можуть навести лад"), опозиційних політичних сил ("Тільки вони гідні керувати Україною").

Посадовець пояснює, що за останнім пунктом плану окупантів в Україні має сформуватися критична маса невдоволення політикою чинної влади.

Загарбникам байдуже, хто прийде до влади в Україні після чинного керівництва, оскільки вони переконані, що, хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а країна порине у хаос, зазначає Литвиненко.

Згідно із задумом Кремля, зрештою Захід має не лише призупинити допомогу, але вийти на РФ із пропозиціями про термінові переговори та призупинення війни, пише глава СЗР.

"Так, чи приблизно так, думають і планують у Кремлі. Обізнаний – це озброєний. Україна б’ється за свою свободу і свободу всіх націй світу. Вільні люди переможуть рабів", – підсумував він.

ДОВІДКА. Президент Президент Володимир Зеленський призначив Литвиненка главою СЗР у липні 2021 року. У різні роки той працював у структурах Служби безпеки України, Ради нацбезпеки та оборони, Укроборонпрому, а також Національного інституту стратегічних досліджень. У квітні 2014 року був призначений заступником секретаря РНБО, а з серпня 2019 року – очолив Націнститут стратегічних досліджень. Є генерал-майором запасу. Про кадрові ротації в українських спецслужбах у 2021-му є великий текст на LIGA.net

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