Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки, призначеного ще до великої війни

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського.

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"Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться у відповідному указі глави держави.

Указу з призначенням наступника заступника голови СЗР наразі немає.

Тарасовський був призначений на посаду 21 січня 2022 року, за місяць до широкомасштабного вторгнення РФ, і пропрацював майже два роки.

У лютому 2012 року, тодішній президент Віктор Янукович звільнив Тарасовського з посади керівника управління роботи з особовим складом СБУ.

У 2018 році Тарасовський подав декларацію про доходи, за якою він є пенсіонером СБУ, військовослужбовцем СБУ до 21 жовтня 2017 року, займає/претендує на посаду адміністративного складу Центрального управління СБУ.

У квітні 2021-го Укрінформ посилався на Тарасовського як на начальника управління кадрами СЗР.

ДОВІДКА. Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) була створена у 2004 році на базі Департаменту розвідки й розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України.



Мета СЗР – здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки та оборони й підпорядковується безпосередньо президенту України.

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