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Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки, назначенного еще до войны

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 21:45
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки, назначенного еще до войны - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский уволил с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Александра Тарасовского.

"Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в соответствующем указе главы государства.

Указа с назначением преемника заместителя председателя СВР пока нет.

Тарасовский был назначен на должность 21 января 2022, за месяц до широкомасштабного вторжения РФ, и проработал почти два года.

В феврале 2012 года тогдашний президент Виктор Янукович уволил Тарасовского с должности руководителя управления работы с личным составом СБУ.

В 2018 году Тарасовский подал декларацию о доходах, согласно которой он является пенсионером СБУ, военнослужащим СБУ до 21 октября 2017 года, занимает/претендует на должность административного состава Центрального управления СБУ.

В апреле 2021-го Укринформ ссылался на Тарасовского как начальника управления кадрами СВР.

СПРАВКА. Служба внешней разведки Украины (СВР) была создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины.

Цель СВР – осуществление разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечении безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом.

Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны и подчиняется непосредственно президенту Украины.

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Артём Джерипа
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