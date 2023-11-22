Глава СВР о плане Кремля: Ключ к выигрышу РФ – внутренняя дестабилизация в Украине
Российско-украинская война вошла в стадию войны на истощение, по плану Кремля, ключ к выигрышу РФ – внутренняя дестабилизация в Украине. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко в колонке для Интерфакс-Украина.
"Цели неизменны. Путину нужно столько территории Украины, сколько он сможет получить, потому что для россиян речь идет о "возвращении исконно русских земель". Война вошла в стадию войны на истощение. Все больше свидетельств, что Кремль готов вести войну столько, сколько нужно. РФ уже сейчас закладывает фактор "СВО" в планы комплектования Вооруженных сил РФ 2024-2025 года набор военных", – пишет чиновник.
По его словам, руководство РФ считает, что имеет достаточно военно-технических, экономических и человеческих ресурсов для боевых действий против Украины на текущем уровне еще в течение длительного периода.
Литвиненко отмечает, что в Москве в то же время убеждены, что внутренние ресурсы Украины якобы "приближаются к полному исчерпанию".
"С подачи Федеральной службы безопасности РФ (считающей текущую стратегию по подрыву западной военной, экономической и политической помощи малоэффективной) Кремль планирует скорректировать стратегию. Ключ к выигрышу РФ – внутренняя дестабилизация в Украине", – объясняет глава СВР.
Он пишет, что РФ предполагает сконцентрироваться на трех задачах:
→ давление по всей линии фронта с захватом отдельных, политически и медийно важных точек, в частности Авдеевки;
→ уничтожение зимой критической инфраструктуры (электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы) для снижения качества жизни;
→ подрыв общественного единства из-за подпитки амбиций и провоцирования военных ("Только они могут навести порядок"), оппозиционных политических сил ("Только они достойны руководить Украиной").
Чиновник объясняет, что по последнему пункту плана оккупантов в Украине должна сформироваться критическая масса недовольства политикой действующей власти.
Захватчикам безразлично, кто придет к власти в Украине после действующего руководства, поскольку они убеждены, что, кто бы это ни был, он не сможет овладеть ситуацией, а страна погрузится в хаос, отмечает Литвиненко.
Согласно замыслу Кремля, в конце концов, Запад должен не только приостановить помощь, но выйти на РФ с предложениями о срочных переговорах и приостановлении войны, пишет глава СВР.
"Так, или примерно так, думают и планируют в Кремле. Осведомлен – значит вооружен. Украина бьется за свою свободу и свободу всех наций мира. Свободные люди победят рабов", – подытожил он.
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