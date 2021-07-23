У Службы внешней разведки появился новый глава – генерал-майор и экс-замсекретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский сменил руководство Службы внешней разведки, уволив Валерия Кондратюка и назначив на эту должность бывшего директора Национального института стратегических исследований и экс-заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко. Об этом сообщается на сайте главы страны.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Литвиненко родился в Киеве, однако в 1994 году окончил институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ России в Москве. В 1998 году защитил диссертацию в Киеве при университете им. Тараса Шевченко. В 2002 году стал доктором политических наук.

В разные годы работал в структурах Службы безопасности Украины, Нацсовета безопасности и обороны, Укоборонпрома, а также Национального института стратегических исследований. В апреле 2014 года был назначен заместителем секретаря СНБО, а с августа 2019 – возглавил Нацинститут стратегических исследований. Генерал-майор запаса.

14 августа 2019 года Литвиненко стал директором Нацинститута стратегических исследований.

5 июня 2020 года Кондратюк возглавил Службу внешней разведки.

Читайте также: Александр Литвиненко: Шесть лет Донбасс учит: мы – хохлы, сволочи, наемники. И это ужасно

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.