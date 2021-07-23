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У Службы внешней разведки появился новый глава – генерал-майор и экс-замсекретаря СНБО

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 13:30
У Службы внешней разведки появился новый глава – генерал-майор и экс-замсекретаря СНБО - Фото
Александр Литвиненко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Президент Владимир Зеленский сменил руководство Службы внешней разведки, уволив Валерия Кондратюка и назначив на эту должность бывшего директора Национального института стратегических исследований и экс-заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко. Об этом сообщается на сайте главы страны.

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Литвиненко родился в Киеве, однако в 1994 году окончил институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ России в Москве. В 1998 году защитил диссертацию в Киеве при университете им. Тараса Шевченко. В 2002 году стал доктором политических наук.

В разные годы работал в структурах Службы безопасности Украины, Нацсовета безопасности и обороны, Укоборонпрома, а также Национального института стратегических исследований. В апреле 2014 года был назначен заместителем секретаря СНБО, а с августа 2019 – возглавил Нацинститут стратегических исследований. Генерал-майор запаса.

  • 14 августа 2019 года Литвиненко стал директором Нацинститута стратегических исследований.
  • 5 июня 2020 года Кондратюк возглавил Службу внешней разведки.

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Дарья Мостовая
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Владимир Зеленский служба внешней разведки глава свр Валерий Кондратюк Александр Литвиненко
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