Зеленский сменил директора Института стратегических исследований

Александр Литвиненко (скриншот из видеозаписи)

Президент Владимир Зеленский уволил Василия Яблонского с должности и.о. директора Национального института стратегических исследований и назначил на должность руководителя Александра Литвиненко. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Помимо назначения Литвиненко на должность, Зеленский также поручил новому директору разработать в течение двух месяцев стратегию развития и предложение по реформированию института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение численности сотрудников.

В указе говорится, что Литвиненко назначен "с целью усиления аналитико-прогностического обеспечения работы президента, СНБО в сфере нацбезопасности". Кроме того, директор НИСИ обязан сопровождать проблемные вопросы во внешней политике, экономике и общественно-политическом развитии Украины.

Справка. Основные задания и направления деятельности НИСИ: предоставление президенту научных рекомендаций по поводу принятия конкретных решений, научная экспертиза законопроектов и правовых актов, разработка моделей общественного развития страны и оптимизация методологии принятия общественно-политических решений.