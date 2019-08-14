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Зеленский сменил директора Института стратегических исследований

Зеленский сменил директора Института стратегических исследований - Фото
Александр Литвиненко (скриншот из видеозаписи)
14.08.2019, 09:37

Должность директора института получил Александр Литвиненко, который ранее был заместителем секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский уволил Василия Яблонского с должности и.о. директора Национального института стратегических исследований и назначил на должность руководителя Александра Литвиненко. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Помимо назначения Литвиненко на должность, Зеленский также поручил новому директору разработать в течение двух месяцев стратегию развития и предложение по реформированию института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение численности сотрудников. 

В указе говорится, что Литвиненко назначен "с целью усиления аналитико-прогностического обеспечения работы президента, СНБО в сфере нацбезопасности". Кроме того, директор НИСИ обязан сопровождать проблемные вопросы во внешней политике, экономике и общественно-политическом развитии Украины. 

Справка. Основные задания и направления деятельности НИСИ: предоставление президенту научных рекомендаций по поводу принятия конкретных решений, научная экспертиза законопроектов и правовых актов, разработка моделей общественного развития страны и оптимизация методологии принятия общественно-политических решений. 

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Александр Литвиненко ниси
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