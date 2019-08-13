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Зеленский уволил Бессмертного из минской группы

Зеленский уволил Бессмертного из минской группы - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.08.2019, 15:41

Жена Бессмертного у себя в Facebook заявила, что они узнали об увольнении из СМИ

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом говорится в тексте указа на сайте президента.

"Освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы", - отмечается в тексте указа.

Жена Бессмертного у себя в Facebook заявила, что они узнали об увольнении из СМИ.

9 августа 2019 года Бессмертный заявил, что после гибели 6 августа четырех морпехов Украине нужно было прекращать работу в минской контактной группе до тех пор, пока не будет новой встречи лидеров нормандского формата.

Бессмертный с 2015 по 2016 год исполнял обязанности представителя Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске.

Он вел переговоры об условиях выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также возможности или невозможности внесения изменений в Конституцию.

  • 9 июля 2019 года Зеленский назначил представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Бессмертного.
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Владимир Зеленский роман бессмертный
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