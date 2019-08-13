Зеленский уволил Бессмертного из минской группы

Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом говорится в тексте указа на сайте президента.

"Освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы", - отмечается в тексте указа.

Жена Бессмертного у себя в Facebook заявила, что они узнали об увольнении из СМИ.

9 августа 2019 года Бессмертный заявил, что после гибели 6 августа четырех морпехов Украине нужно было прекращать работу в минской контактной группе до тех пор, пока не будет новой встречи лидеров нормандского формата.

Бессмертный с 2015 по 2016 год исполнял обязанности представителя Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске.

Он вел переговоры об условиях выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также возможности или невозможности внесения изменений в Конституцию.