Надо было уходить из Минска после гибели морпехов - Бессмертный

Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После гибели 6 августа четырех морпехов Украине нужно было прекращать работу в минской контактной группе до тех пор, пока не будет новой встречи лидеров нормандского формата. Такое мнение высказал в эфире канала ATR представитель Украины в политической подгруппе Минска Роман Бессмертный.

"С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать, - что Украина прекращает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат" - сказал он.

Чиновник говорит, что в России внешняя политика реализуется через принцип принуждения к миру силой, и этом следует понимать новой власти в Украине - и готовиться к тому, что против страны россияне будут действовать силой в любых условиях.

"За столом переговоров, на линии разграничения, в дипломатическом протоколе, в международных организациях, в двусторонних диалогах всегда будет применяться механизм силы через собственное толкование международных норм", - подчеркнул Бессмертный.

С 21 июля на востоке якобы действует "хлебное перемирие". Официальный Киев не назвал его сорванным после гибели бойцов в этот период.

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины.

Нормандский формат - это Украина, Германия, Франция и РФ. Последняя, страна-оккупант, не признает участия в войне против Украины.

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