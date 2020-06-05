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Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки - Фото
Валерий Кондратюк (Фото - скриншот из видео - Security Talks - YouTube)
05.06.2020, 14:06

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности главы СВРУ

Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Кондратюка на должность главы Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

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Также Зеленский освободил Валерия Евдокимова от должности главы СВРУ. Он занимал эту должность с 20 сентября 2019 года.

Валерий Кондратюк - генерал-лейтенант, экс-замглавы Администрации президента с 2016 по 2019 год. Экс-начальник ГУР Минобороны с 2015 по 2016 год, с 2014 по 2015 был начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. 

  • 12 сентября 2019 года Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности Украины.
  • 20 сентября Зеленский назначил Евдокимова главой СВРУ. 

Читайте также: Декларация Бухарева: 5 квартир и 4 машины

Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский служба внешней разведки Валерий Кондратюк валерий евдокимов
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