ГУР про російський "Майдан-3": адміністрація Путіна, ФСБ, ГРУ, Сурков та Telegram – деталі

Це найдорожча кампанія РФ від Революції гідності, на дискредитацію якої росіяни витрачали десятки мільйонів доларів, повідомив Черняк

Сергій Кірієнко та Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Росіяни виділили $1,5 мільярда на інформаційну операцію "Майдан-3", з них $250 млн на ведення у Telegram, для дестабілізації в Україні залучені спецслужби та адміністрація російського диктатора Володимира Путіна, а також ідеолог "Новоросії" Владислав Сурков. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк у коментарі виданню Бабель.

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Він зазначив, що загальний бюджет операції "Майдан-3" склав $1,5 мільярда, а на її ведення в Telegram пішло $250 млн.

Ця операція спрямована на розпалювання ворожнечі, загострення суперечностей в Україні, а також поширення страху і паніки, повідомив представник ГУР.

За словами Черняка, це найдорожча кампанія Росії від 2014 року та Революції гідності, на дискредитацію якої загарбники витрачали десятки мільйонів доларів.

Він повідомив, що інформаційними та інформаційно-психологічними операціями займаються підрозділи, створені в усіх спецслужбах окупантів, зокрема, в Головному управлінні Генштабу Збройних сил РФ (колишнє ГРУ) та Федеральній службі безпеки, а також при Міноборони загарбників та адміністрації російського диктатора.

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Наприклад, перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кірієнко відповідає за проєкт осінньо-зимової дестабілізації в Україні, заявив представник ГУР.

Черняк зазначив, що у кремлівському задумі змістити акценти із зовнішньої загрози на внутрішні суперечності в Україні бере участь заступник голови уряду РФ Сурков, котрий раніше був ідеологом так званого проєкту "Новоросія".

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17 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що російські спецслужби мають намір добиватися внутрішнього перевороту в Україні.

21 листопада президент повідомив, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. За його словами, РФ все ще "дуже хоче" скинути його.

22 листопада глава Служби зовнішньої розвідки заявив, що російсько-українська війна увійшла до стадії війни на виснаження, за планом Кремля, ключ до виграшу РФ – внутрішня дестабілізація в Україні.

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