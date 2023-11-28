ГУР про російський "Майдан-3": адміністрація Путіна, ФСБ, ГРУ, Сурков та Telegram – деталі

ГУР про російський "Майдан-3": адміністрація Путіна, ФСБ, ГРУ, Сурков та Telegram – деталівиправлено
Росіяни виділили $1,5 мільярда на інформаційну операцію "Майдан-3", з них $250 млн на ведення у Telegram, для дестабілізації в Україні залучені спецслужби та адміністрація російського диктатора Володимира Путіна, а також ідеолог "Новоросії" Владислав Сурков. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк у коментарі виданню Бабель.
Він зазначив, що загальний бюджет операції "Майдан-3" склав $1,5 мільярда, а на її ведення в Telegram пішло $250 млн.
Ця операція спрямована на розпалювання ворожнечі, загострення суперечностей в Україні, а також поширення страху і паніки, повідомив представник ГУР.
За словами Черняка, це найдорожча кампанія Росії від 2014 року та Революції гідності, на дискредитацію якої загарбники витрачали десятки мільйонів доларів.
Він повідомив, що інформаційними та інформаційно-психологічними операціями займаються підрозділи, створені в усіх спецслужбах окупантів, зокрема, в Головному управлінні Генштабу Збройних сил РФ (колишнє ГРУ) та Федеральній службі безпеки, а також при Міноборони загарбників та адміністрації російського диктатора.
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Наприклад, перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кірієнко відповідає за проєкт осінньо-зимової дестабілізації в Україні, заявив представник ГУР.
Черняк зазначив, що у кремлівському задумі змістити акценти із зовнішньої загрози на внутрішні суперечності в Україні бере участь заступник голови уряду РФ Сурков, котрий раніше був ідеологом так званого проєкту "Новоросія".
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- 17 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що російські спецслужби мають намір добиватися внутрішнього перевороту в Україні.
- 21 листопада президент повідомив, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. За його словами, РФ все ще "дуже хоче" скинути його.
- 22 листопада глава Служби зовнішньої розвідки заявив, що російсько-українська війна увійшла до стадії війни на виснаження, за планом Кремля, ключ до виграшу РФ – внутрішня дестабілізація в Україні.
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