"Конфлікт" Зеленський-Залужний. ГУР: Росія роздмухує будь-які теми для дестабілізації України

У головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія розганяє тему "конфлікту" Зеленського та Залужного для дестабілізації України

Володимир Зеленський та Валерій Залужний (Фото: ОП)

У головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія розганяє тему "конфлікту" президента Володимира Зеленського та головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного для дестабілізації України. Про це у коментарі LIGA.net повідомив представник ГУР Андрій Черняк.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, росіяни постійно намагаються влаштовувати внутрішні суперечності в Україні та наголошувати на них.

Він зазначив, що окупантам не вдаються бойові дії, оскільки вони не реалізували своїх військових планів.

"Тому дестабілізують Україну, з будь-яких тем. Вкидають і роздмухують їх у суспільстві", — сказав Черняк.

Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні. 7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив , що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення і опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував Міністр оборони. У мережі з'явилися фейкові матеріали , на яких підробили голос та відео із Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт головкома з президентом.

Журнал The Economist написав про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного, радник голови Офісу президента Подоляк заявив LIGA.net, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкому "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що "конфлікту" між Зеленським та Залужним немає. За його словами, це – "російська пропаганда".

Нардеп від СН Безугла звинувачує Залужного у військових проблемах. ОП: Не треба спекулювати.

Читайте також: У ОП відповіли, звідки беруться спекуляції про "конфлікт" у військово-політичному керівництві