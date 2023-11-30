"Конфлікт" Зеленський-Залужний. ГУР: Росія роздмухує будь-які теми для дестабілізації України
У головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія розганяє тему "конфлікту" президента Володимира Зеленського та головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного для дестабілізації України. Про це у коментарі LIGA.net повідомив представник ГУР Андрій Черняк.
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За його словами, росіяни постійно намагаються влаштовувати внутрішні суперечності в Україні та наголошувати на них.
Він зазначив, що окупантам не вдаються бойові дії, оскільки вони не реалізували своїх військових планів.
"Тому дестабілізують Україну, з будь-яких тем. Вкидають і роздмухують їх у суспільстві", — сказав Черняк.
Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні. 7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення і опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував Міністр оборони. У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео із Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт головкома з президентом.
- Журнал The Economist написав про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного, радник голови Офісу президента Подоляк заявив LIGA.net, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкому "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що "конфлікту" між Зеленським та Залужним немає. За його словами, це – "російська пропаганда".
- Нардеп від СН Безугла звинувачує Залужного у військових проблемах. ОП: Не треба спекулювати.
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