В ОП відповіли, звідки беруться спекуляції про "конфлікт" у військово-політичному керівництві

Михайло Подоляк (Скриншот з відео)

Спекуляції про нібито конфлікт між військовим та політичним керівництвом України – гібридна технологія росіян, розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі LIGA.net. Водночас він зазначив, що спекуляції ґрунтуються і на феноменах української політики.

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Журналіст запитав, звідки беруться спекуляції про конфлікт між військовим та політичним керівництвом, хто в них зацікавлений.

"Скажу парадоксально. По-перше, абсолютно зрозуміло, що ключовий донор цього – Росія. Більше спекуляцій, більше внутрішніх скандальних конфліктів, більше хаосу, більше сумніву, більше невизначеності, а значить менше концентрації на війні, менше морально-психологічної мобілізації, менше взаємної довіри. І це працює частково", – відповів Подоляк.

За його словами, це відверта "гібридна" технологія, яка дозволяє росіянам збільшити свої надії на замороження конфлікту на своїх умовах.

"З іншого боку, не забуваймо, що традиційно наша політика побудована на певних конспірологіях, на спекуляціях, на інформаційних безінсайдерських провокаціях, а також на класичному песимізмі – "все пропало, всі некомпетентні". Сьогодні саме цього легендарного феномену стало набагато більше", – пояснив радник глави ОП.

Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним і військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки від Слуги народу Мар’яна Безугла заявила, нібито керівництво ЗСУ "має піти". На думку нардепа Костенка, випад Безуглої слід сприймати як спробу дискредитації Залужного.

29 листопада британський журнал The Economist заявив про "жахливі" стосунки президента Володимира Зеленського та головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Радник глави ОП заявив, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.

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