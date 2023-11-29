В ОП ответили, откуда берутся спекуляции о "конфликте" в военно-политическом руководстве

Михаил Подоляк (Скриншот из видео)

Спекуляции о якобы конфликте между военным и политическим руководством Украины – гибридная технология россиян, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net. В то же время он отметил, что спекуляции основываются и на феноменах украинской политики.

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Журналист спросил, откуда берутся спекуляции о конфликте между военным и политическим руководством, кто в них заинтересован.

"Скажу парадоксально. Во-первых, совершенно понятно, что ключевой донор этого – Россия. Больше спекуляций, больше внутренних скандальных конфликтов, больше хаоса, больше сомнения, больше неопределенности, а значит меньше концентрации на войне, меньше морально-психологической мобилизации, меньше взаимного доверия. И это работает частично", – ответил Подоляк.

По его словам, это откровенная "гибридная" технология, позволяющая россиянам увеличить свои надежды на заморозку конфликта на своих условиях.

"С другой стороны, не забывайте, что традиционно наша политика построена на определенных конспирологиях, на спекуляциях, на информационных безинсайдерских провокациях, а также на классическом пессимизме – "все пропало, все некомпетентны". Сегодня именно этого легендарного феномена стало гораздо больше", – объяснил советник главы ОП.

Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о якобы конфликте между политическим и военным руководством Украины, иногда эта дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности от Слуги народа Марьяна Безуглая заявила, что руководство ВСУ "должно уйти". По мнению нардепа Костенко, выпад Безуглой следует воспринимать как попытку дискредитации Залужного.

29 ноября британский журнал The Economist заявил об "ужасных" отношениях президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Советник главы ОП заявил, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.

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