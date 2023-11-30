Нардепка від СН Безугла звинувачує Залужного у військових проблемах. ОП: Не треба спекулювати
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на критику на адресу головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з боку народної депутатки від Слуги народу Мар'яни Безуглої та закликав "не грати у спекуляції". Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.
В останні дні Безугла, яка обіймає посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, заявляє, що керівництво ЗСУ "має піти". Вона стверджує, що Залужний "не зміг надати плану задуму на 2024 рік". Також вона постійно звинувачує генерала у проблемах на фронті та в Силах оборони.
За словами Подоляка, головком ЗСУ є вертикаллю президента та ОП надає лише офіційні позиції.
"На мій погляд, не потрібно взагалі сьогодні грати у спекуляції, з огляду на час та психоемоційний стан суспільства, суттєво збільшуючи своїми коментарями масштаб тієї чи іншої особистої позиції", — сказав радник голови ОП у відповідь на прохання прокоментувати висловлювання Безуглої.
Він зазначив, що для нього не існує дискусії про "конфлікт" між Володимиром Зеленським та Залужним.
"Все інше – це до спільнот, яким подобається виключно конспірологія, незалежно від того, в якому часі ми перебуваємо", — резюмував Подоляк.
- Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.
- 7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення й опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував міністр оборони.
- У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео із Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт главкому з президентом.
Читайте також: В ОП відповіли, звідки беруться спекуляції про "конфлікт" у військово-політичному керівництві