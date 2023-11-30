Нардепка від СН Безугла звинувачує Залужного у військових проблемах. ОП: Не треба спекулювати

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на критику на адресу головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з боку народної депутатки від Слуги народу Мар'яни Безуглої та закликав "не грати у спекуляції". Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

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В останні дні Безугла, яка обіймає посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, заявляє, що керівництво ЗСУ "має піти". Вона стверджує, що Залужний "не зміг надати плану задуму на 2024 рік". Також вона постійно звинувачує генерала у проблемах на фронті та в Силах оборони.

За словами Подоляка, головком ЗСУ є вертикаллю президента та ОП надає лише офіційні позиції.

"На мій погляд, не потрібно взагалі сьогодні грати у спекуляції, з огляду на час та психоемоційний стан суспільства, суттєво збільшуючи своїми коментарями масштаб тієї чи іншої особистої позиції", — сказав радник голови ОП у відповідь на прохання прокоментувати висловлювання Безуглої.

Він зазначив, що для нього не існує дискусії про "конфлікт" між Володимиром Зеленським та Залужним.

"Все інше – це до спільнот, яким подобається виключно конспірологія, незалежно від того, в якому часі ми перебуваємо", — резюмував Подоляк.

Після критики Безуглої на адресу Залужного інший член оборонного комітету ВР Роман Костенко заявив, що це слід сприймати як спробу дискредитації генерала. Після того як журнал The Economist написав про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного, Подоляк заявив, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "загалом виключена", тому що вони відповідальні за різні речі. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що "конфлікту" між Зеленським та Залужним немає. За його словами, це — "російська пропаганда".

Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.

7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення й опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував міністр оборони.

У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео із Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт главкому з президентом.

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