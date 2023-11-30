Нардеп от СН Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах. ОП: Не надо спекулировать

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на критику в адрес главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного со стороны народного депутата от Слуги народа Марьяны Безуглой и призвал "не играть в спекуляции". Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

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В последние дни Безуглая, которая занимает пост заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, заявляет, что руководство ВСУ "должно уйти". Она утверждает, что Залужный "не смог предоставить план замысла на 2024 год". Также она постоянно обвиняет генерала в проблемах на фронте и в Силах обороны.

По словам Подоляка, главком ВСУ является вертикалью президента и ОП предоставляет только официальные позиции.

"На мой взгляд, не нужно вообще сегодня играть в спекуляции, учитывая время и психоэмоциональное состояние общества, существенно увеличивая своими комментариями масштаб той или иной личной позиции", — сказал советник главы ОП в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Безуглой.

Он отметил, что для него не существует дискуссии о "конфликте" между Владимиром Зеленским и Залужным.

"Все остальное – это к сообществам, которым нравится исключительно конспирология, независимо от того, в каком времени мы находимся", — резюмировал Подоляк.

После критики Безуглой в адрес Залужного другой член оборонного комитета ВР Роман Костенко заявил, что это следует воспринимать как попытку дискредитации генерала. После того как журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, Подоляк заявил, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также сказал что "конфликта" между Зеленским и Залужным нет. По его словам, это — "российская пропаганда".