Стефанчук тоже говорит, что "конфликта" между Зеленским и Залужным нет: Это пропаганда РФ
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил журналистам Politico, что "конфликта" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным нет. По его словам, это – "российская пропаганда".
"Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством", – сказал глава парламента, добавив, что Россия использует инсинуации в целях раскола Киева после начала большой войны.
Стефанчук подчеркнул, что информацию о якобы раздоре распространяет "российская пропаганда" через "российские каналы".
В этот же день британский журнал The Economist написал о якобы "трещинах" между военным и политическим руководством Украины, а также об "ужасных" отношениях главы государства и главкома ВСУ.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.
- Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о якобы конфликте между политическим и военным руководством Украины, иногда эта дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.
- 7 ноября 2023 года нардеп Владимир Арьев заявил, что министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщение успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы. Впоследствии на это отреагировал Министр обороны.
- В сети появились фейковые материалы, на которых подделали голос и видео с Залужным. В нем оккупанты снова делали вброс о якобы конфликте главкома с президентом.
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