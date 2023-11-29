Стефанчук також каже, що "конфлікту" між Зеленським та Залужним немає: Це пропаганда РФ

Голова Верховної Ради також спростував чутки про нібито "напруження" між вищим політичним та військовим керівництвом, назвавши це "пропагандою РФ"

Руслан Стефанчук (Фото: Пресслужба Верховної Ради)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив журналістам Politico, що "конфлікту" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним немає. За його словами, це – "російська пропаганда".

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"Ніколи не було жодного випадку напруження між політичним і військовим керівництвом", – сказав голова парламенту, додавши, що Росія використовує інсинуації з метою розколу Києва після початку великої війни.

Стефанчук підкреслив, що інформацію про нібито розбрат поширює "російська пропаганда" через "російські канали".

Того самого дня британський журнал The Economist написав про нібито "тріщини" між військовим та політичним керівництвом України, а також про "жахливі" стосунки глави держави та головкома ЗСУ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі LIGA.net заявив, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.

Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.

7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення й опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував Міністр оборони.

У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео із Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт головкома з президентом.

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