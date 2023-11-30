"Конфликт" Зеленский-Залужный. ГУР: Россия раздувает любые темы для дестабилизации Украины

В главном управлении разведки Минобороны заявили, что Россия разгоняет тему "конфликта" Зеленского и Залужного для дестабилизации Украины

Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: ОП)

В главном управлении разведки Минобороны заявили, что Россия разгоняет тему "конфликта" президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного для дестабилизации Украины. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель ГУР Андрей Черняк.

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По его словам, россияне постоянно пытаются устраивать внутренние противоречия в Украине и делать на них акцент.

Он отметил, что оккупантам не удаются боевые действия, так как они не реализовали свои военных планы.

"Поэтому дестабилизируют Украину, по любым темам. Вбрасывают и раздувают их в обществе", — сказал Черняк.

Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о якобы конфликте между политическим и военным руководством Украины, иногда эта дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине. 7 ноября 2023 года нардеп Владимир Арьев заявил , что министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщение успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы. Впоследствии на это отреагировал министр обороны. В сети появились фейковые материалы , на которых подделали голос и видео с Залужным. В нем оккупанты снова делали вбросы о якобы конфликте главкома с президентом.