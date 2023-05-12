У российских сказочников Зеленский "арестовал" Залужного. Банковая: Шизофренический мир РФ

В России пропагандистские СМИ написали, что в Украине якобы арестовали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского за якобы их несогласие с позицией президента Владимира Зеленского. Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net ответил, что у России свой личный шизофренический мир.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

РосСМИ вчера, 11 мая, начали распространять дезинформацию о том, что Залужного и Сырского якобы арестовали из-за "разногласий с Зеленским" и "прячут от Запада".

Подоляк ответил, что нынешние российские информационные вбросы о якобы ликвидации или арестах либо внутренних конфликтах в военном руководстве Украины являются компенсацией их страхов.

"Когда ты реально не имеешь влияния на ситуацию и как огня боишься соответствующего развития событий на фронте, ты создаешь свой личный шизофренический мир – где ты чемпион, где ты всех побеждаешь и убиваешь, где ты все еще являешься адептом "трехдневных войн" против Киева, Берлина, Лондона или Варшавы", – сказал Подоляк.

По мнению Подоляка, у подобных российских вбросов несколько целей:

- попытка хотя бы краткосрочной деморализации украинских военных;

- попытка психологического влияния на украинцев, особенно на оккупированных и прифронтовых территориях;

- попытка хотя бы искусственно поднять дух российских вооруженных формирований.

"С первых дней полномасштабного вторжения они периодически используют схожую примитивную риторику. Пусть продолжают. Но, честно говоря, в подобные российские басни может поверить лишь крайне недалекий внутренний потребитель в самой РФ", – резюмировал советник главы ОП.

10 мая оккупанты заявили о якобы ликвидации украинских командующих. В Минобороны ответили: "Все живы".

Читайте также: Минобороны: Россия "выдумывает сюжеты" о командовании ВСУ и разгоняет фейки про Бахмут

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.