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У российских сказочников Зеленский "арестовал" Залужного. Банковая: Шизофренический мир РФ

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 15:41
У российских сказочников Зеленский
Михаил Подоляк (Фото: Instagram политика)

В России пропагандистские СМИ написали, что в Украине якобы арестовали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского за якобы их несогласие с позицией президента Владимира Зеленского. Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net ответил, что у России свой личный шизофренический мир.

РосСМИ вчера, 11 мая, начали распространять дезинформацию о том, что Залужного и Сырского якобы арестовали из-за "разногласий с Зеленским" и "прячут от Запада". 

Подоляк ответил, что нынешние российские информационные вбросы о якобы ликвидации или арестах либо внутренних конфликтах в военном руководстве Украины являются компенсацией их страхов.

"Когда ты реально не имеешь влияния на ситуацию и как огня боишься соответствующего развития событий на фронте, ты создаешь свой личный шизофренический мир – где ты чемпион, где ты всех побеждаешь и убиваешь, где ты все еще являешься адептом "трехдневных войн" против Киева, Берлина, Лондона или Варшавы", – сказал Подоляк. 

По мнению Подоляка, у подобных российских вбросов несколько целей:

- попытка хотя бы краткосрочной деморализации украинских военных;

- попытка психологического влияния на украинцев, особенно на оккупированных и прифронтовых территориях;

- попытка хотя бы искусственно поднять дух российских вооруженных формирований.

"С первых дней полномасштабного вторжения они периодически используют схожую примитивную риторику. Пусть продолжают. Но, честно говоря, в подобные российские басни может поверить лишь крайне недалекий внутренний потребитель в самой РФ", – резюмировал советник главы ОП.

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Наталья Медведева, Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнафейкВалерий Залужныйалександр сырскиймихаил подоляк
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