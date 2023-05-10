Оккупанты заявляют о якобы ликвидации украинских командующих. Минобороны: Все живы

Информация о якобы ликвидации украинских командующих, распространяемая российскими пропагандистскими медиа, не соответствует действительности. Об этом в Telegram заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Все живы", – написала она.

По словам Маляр, оккупанты прибегают к распространению подобных фейков по нескольким причинам.

В частности для того, чтобы деморализовать украинских военных, повлиять на психологическое состояние гражданских, а также поднять боевой дух собственных войск.

2 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.

8 мая Череватый заявил, что потери России за время боев за Бахмут могут быть больше 100 000 человек.

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Мілана Головань

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