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Оккупанты заявляют о якобы ликвидации украинских командующих. Минобороны: Все живы

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 15:18
Оккупанты заявляют о якобы ликвидации украинских командующих. Минобороны: Все живы - Фото
Анна Маляр (Фото: ОП)

Информация о якобы ликвидации украинских командующих, распространяемая российскими пропагандистскими медиа, не соответствует действительности. Об этом в Telegram заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Все живы", – написала она.

По словам Маляр, оккупанты прибегают к распространению подобных фейков по нескольким причинам.

В частности для того, чтобы деморализовать украинских военных, повлиять на психологическое состояние гражданских, а также поднять боевой дух собственных войск.

  • 2 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • 8 мая Череватый заявил, что потери России за время боев за Бахмут могут быть больше 100 000 человек.

Читайте также: Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают вагнеровцев с других направлений

Мілана Головань
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война командующий фейк дезинформация Анна Маляр
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