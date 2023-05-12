Минобороны: Россия "выдумывает сюжеты" о командовании ВСУ и разгоняет фейки про Бахмут

Российские оккупанты "выдумывают сюжеты" о командовании Вооруженных Сил Украины и разгоняют фейки про Бахмут. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, на этой неделе Бахмут оставался центрально темой российской пропаганды, анализ сообщений россиян показывает, что город имеет для них "почти сакральное" значение.

Она отметила, что враг расхваливает себя, рассказывает об "успехах" и "выдумывает сюжеты" об украинском военном командовании.

Также оккупанты публикуют фейки о недостатке вооружений, чтобы оправдать свои неудачи.

Маляр заявила, что за неделю РФ не удалось реализовать свои планы, она понесла тяжелые потери в пехоте, ВСУ продвинулись на 2 км в районе Бахмута и не потеряли ни одной позиции в городе.

Утром Генштаб сообщил, что в Бахмуте и Марьинке продолжаются ожесточенные бои, россияне снова атакуют трассу на Константиновку, на Донбассе ВСУ за сутки отбили 44 атаки.

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

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