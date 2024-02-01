Буданов не стал комментировать слухи, что его назначат вместо Залужного: Нет конфликтов

В западных и украинских медиа публикуют информацию о том, что Буданова могут назначить на место Залужного

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов не стал комментировать слухи о том, что его могут назначить главнокомандующим Вооруженных Сил Украины вместо Валерия Залужного. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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CNN пишет о слухах, что президент Владимир Зеленский может вскоре уволить главкома с должности, а Буданов рассматривается как возможная замена.

Журналисты пишут, что разведчик не стал обсуждать эти сообщения.

"Лично у меня ни с кем нет конфликтов", — заявил Буданов.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин призвал игнорировать блогеров и медиа, которые разгоняли фейк об увольнении Залужного.

Вечером 29 января анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке Залужного. Для "подтверждения" они призвали ждать обращения Зеленского, мол, он официально прокомментирует слухи.

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

12 декабря 2023 года министр обороны Рустем Умеров заявил, что пока не стоит вопрос об "увольнении" Залужного, тему которого "расшатывают" как внутренне, так и извне.

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