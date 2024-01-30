Глава комитета ВР призвал игнорировать блогеров, которые вбросили "отставку Залужного"

Юрчишин заявил свобода слова — это ответственность, а не возможность безнаказанно говорить что угодно

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин призвал игнорировать блогеров и медиа, которые разгоняли фейк об увольнении главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

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По его словам, есть понятие института репутации.

"Конечно, какого-то единого реестра с уровнем доверия к тому или иному человеку нет, но каждый может сам сформировать его в собственной голове. Следует поискать, какие ранее "инсайды" распространял тот или иной человек и какое количество из них не сбылось", — сказал Юрчишин.

Он отметил, что если кто-то засоряет информационное поле вбросами и фейками, то его необходимо игнорировать журналистам и читателям.

"Свобода слова – это об ответственности, а не о возможности безнаказанно говорить во что бы то ни стало, особенно в военное время, когда враг пытается использовать любые информационные поводы, направленные против украинцев", — заявил парламентарий.

Вечером 29 января анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке Залужного. Для "подтверждения" они призвали ждать обращения Зеленского, мол, он официально прокомментирует слухи.

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

Кроме того, в сети распространилась информация о якобы увольнении министра обороны Рустема Умерова. Впоследствии пресс-служба оборонного ведомства опубликовала сообщение: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это не правда".

12 декабря 2023 года министр обороны Рустем Умеров заявил, что пока не стоит вопрос об "увольнении" Залужного, тему которого "расшатывают" как внутренне, так и внешне.

В ГУР заявили, что тему "конфликта" Зеленского и Залужного разгоняет Россия для дестабилизации Украины.

Секретарь СНБО Данилов тоже опроверг слухи о "напряженности" между Зеленским и Залужным.

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