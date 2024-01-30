Голова комітету ВР закликав ігнорувати блогерів, які вкинули "відставку Залужного"

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав ігнорувати блогерів та медіа, які розганяли фейк про звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

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За його словами, є поняття інституту репутації.

"Звичайно, якогось єдиного реєстру з рівнем довіри до тієї чи іншої людини немає, але кожен може сам сформувати його у власній голові. Слід пошукати, які раніше "інсайди" поширювала та чи інша людина і скільки з них не збулося", – сказав Юрчишин.

Він зазначив, що якщо хтось засмічує інформаційне поле вкидами та фейками, то його необхідно ігнорувати журналістам та читачам.

"Свобода слова – це про відповідальність, а не про можливість безкарно говорити будь-що, особливо у воєнний час, коли ворог намагається використати будь-які інформаційні приводи, спрямовані проти українців", — заявив парламентарій.

Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського, мовляв, він офіційно прокоментує чутки.

Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

Крім того, у мережі поширилася інформація про нібито звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. Згодом прес-служба оборонного відомства опублікувала повідомлення: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: ні, це не правда".

12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що поки не стоїть питання про "звільнення" Залужного, тему якого "розхитують" як внутрішньо, так і зовні.

У ГУР заявили , що тему "конфлікту" Зеленського та Залужного розганяє Росія для дестабілізації України.

Секретар РНБО Данілов також спростував чутки про "напруженість" між Зеленським та Залужним.

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