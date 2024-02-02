Данилов: Документа об отставке Залужного на сегодня нет, появится – можно будет говорить

Секретарь СНБО Данилов подчеркнул, что не работает с домыслами, а документа о вероятной отставке главнокомандующего ВСУ "на сегодня нет"

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "на сегодня нет" документа об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Также он подчеркнул, что пока не стоит поднимать "эти волны", ведь такие разговоры дестабилизируют ситуацию. Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

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Данилов подчеркнул, что в СНБО не работают с домыслами, а документа о вероятной отставке главнокомандующего ВСУ "на сегодня нет". Он акцентировал, что "если такой документ появится – тогда можно о чем-то говорить".

"До того времени, пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны – это очень дестабилизирует ситуацию непосредственно в армии и это не на пользу", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов отметил, что сейчас информационные войны продолжаются круглосуточно "и очень мощно влияют на подсознание".

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин также призвал игнорировать блогеров и медиа, разгонявших фейк об увольнении Залужного.

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12 декабря 2023 года министр обороны Умеров заявил, что пока не стоит вопрос об "освобождении" Залужного, тему которого "расшатывают" как внутренне, так и извне.

Вечером 29 января 2024 года анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке Залужного. Для "подтверждения" они призывали ждать обращения Зеленского: мол, он официально прокомментирует слухи.

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

опроверг эти сообщения. 31 января советник главы ОП Подоляк заявил, что Залужный является частью вертикали главы государства, и призвал не спекулировать вокруг вопроса о возможной отставке военачальника.

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