Залужний є підлеглим Зеленського, президент має право давати йому оцінку — Подоляк

Подоляк заявив, що не потрібно переводити військові питання у площину політичної конкуренції

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний є частиною вертикалі глави держави Володимира Зеленського, та закликав не спекулювати довкола питання про можливу відставку воєначальника. Про це він сказав у ефірі каналу "Ми — Україна".

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За його словами, вже не вперше обговорюються "спекулятивні питання".

"Ми маємо певну стагнацію по лінії фронту. Люди шукають інформаційні приводи, щоб збурити суспільство. Подивімося на це інакше. Головнокомандувач є частиною вертикалі президента і займається війною. Це не політичний процес, а війна", — сказав Подоляк.

Він зазначив, що необхідно оцінити сценарії війни, ефективність дій та технологічні рішення.

"Президент як верховний головнокомандувач усім цим займається і може давати оцінку підлеглим. Це нормальна дискусія в межах війни. Є офіційне спростування цього, поки змін немає. Якщо вони будуть, то говоритимемо", – заявив радник голови ОП.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав ігнорувати блогерів та медіа, які розганяли фейк про звільнення Залужного.

Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського: мовляв, він офіційно прокоментує чутки.

Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що поки не стоїть питання про "звільнення" Залужного, тему якого "розхитують" як внутрішньо, так і ззовні.

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