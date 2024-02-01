Залужний є підлеглим Зеленського, президент має право давати йому оцінку — Подоляк
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний є частиною вертикалі глави держави Володимира Зеленського, та закликав не спекулювати довкола питання про можливу відставку воєначальника. Про це він сказав у ефірі каналу "Ми — Україна".
За його словами, вже не вперше обговорюються "спекулятивні питання".
"Ми маємо певну стагнацію по лінії фронту. Люди шукають інформаційні приводи, щоб збурити суспільство. Подивімося на це інакше. Головнокомандувач є частиною вертикалі президента і займається війною. Це не політичний процес, а війна", — сказав Подоляк.
Він зазначив, що необхідно оцінити сценарії війни, ефективність дій та технологічні рішення.
"Президент як верховний головнокомандувач усім цим займається і може давати оцінку підлеглим. Це нормальна дискусія в межах війни. Є офіційне спростування цього, поки змін немає. Якщо вони будуть, то говоритимемо", – заявив радник голови ОП.
Раніше голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав ігнорувати блогерів та медіа, які розганяли фейк про звільнення Залужного.
- Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського: мовляв, він офіційно прокоментує чутки.
- Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.
- 12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що поки не стоїть питання про "звільнення" Залужного, тему якого "розхитують" як внутрішньо, так і ззовні.
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