Залужный является подчиненным Зеленского, президент имеет право давать ему оценку — ОП

Подоляк заявил, что не нужно переводить военные вопросы в плоскость политической конкуренции

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный является частью вертикали главы государства Владимира Зеленского, и призвал не спекулировать вокруг вопроса о возможной отставке военачальника. Об этом он сказал в эфире канала "Мы — Украина".

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По его словам, уже не первый раз обсуждаются "спекулятивные вопросы".

"У нас есть определенная стагнация по линии фронта. Люди ищут информационные поводы, чтобы взбудоражить общество. Давайте посмотрим на это иначе. Главнокомандующий является частью вертикали президента и занимается войной. Это не политический процесс, а война", — сказал Подоляк.

Он отметил, что необходимо оценить сценарии войны, эффективность действий и технологические решения.

"Президент как верховный главнокомандующий всем этим занимается и может давать оценку подчиненным. Это нормальная дискуссия в рамках войны. Есть официальное опровержение этого, пока изменений нет. Если они будут, то будем говорить", — заявил советник главы ОП.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин призвал игнорировать блогеров и медиа, которые разгоняли фейк об увольнении Залужного.

Вечером 29 января анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке Залужного. Для "подтверждения" они призвали ждать обращения Зеленского: мол, он официально прокомментирует слухи.

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

12 декабря 2023 года министр обороны Рустем Умеров заявил, что пока не стоит вопрос об "увольнении" Залужного, тему которого "расшатывают" как внутренне, так и извне.

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