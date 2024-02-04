Зеленського запитали про звільнення Залужного. Відповів, що хоче перезавантажити владу

Президент каже, що має на увазі "щось серйозне", що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президента Володимира Зеленського запитали щодо можливого майбутнього звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, про яке останнім часом заявляють ЗМІ. Президент заявив про необхідність перезавантаження влади. Про це він розповів в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

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"Це питання, котре стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок", – заявив він.

За словами президента, йдеться про заміну ряду державних керівників не тільки у військовому секторі.

"Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо одну людину... Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, впевнені в перемозі, ми не повинні падати духом, опускати руки, ми повинні мати правильну позитивну енергію... тому я говорю про перезавантаження, заміну", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що під цим має на увазі "щось серйозне", що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни.

Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом про нібито можливу відставку головкома почали писати провідні світові медіа.

Спікер президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

спростував ці повідомлення. 2 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "на сьогодні немає" документа щодо відставки Залужного з посади. 4 січня радник президента США заявив, що кадрові рішення, зокрема можливе звільнення головкома ЗСУ, – це суверенне право України та її президента.

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