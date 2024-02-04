Зеленського запитали про звільнення Залужного. Відповів, що хоче перезавантажити владу
Президента Володимира Зеленського запитали щодо можливого майбутнього звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, про яке останнім часом заявляють ЗМІ. Президент заявив про необхідність перезавантаження влади. Про це він розповів в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.
"Це питання, котре стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок", – заявив він.
За словами президента, йдеться про заміну ряду державних керівників не тільки у військовому секторі.
"Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо одну людину... Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, впевнені в перемозі, ми не повинні падати духом, опускати руки, ми повинні мати правильну позитивну енергію... тому я говорю про перезавантаження, заміну", – заявив Зеленський.
Він зазначив, що під цим має на увазі "щось серйозне", що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни.
- Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом про нібито можливу відставку головкома почали писати провідні світові медіа.
- Спікер президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.
- 2 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "на сьогодні немає" документа щодо відставки Залужного з посади. 4 січня радник президента США заявив, що кадрові рішення, зокрема можливе звільнення головкома ЗСУ, – це суверенне право України та її президента.
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