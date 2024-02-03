Клімкін: З історією про Залужного не треба тягнути. Українцям та союзникам потрібно пояснення

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Якщо інформація про "відставку" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – правда, з її поясненням не потрібно тягнути, натомість слід пояснити українцям та західним союзникам, чому так сталося. Таку думку висловив міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв'ю LIGA.net в YouTube.

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Клімкін зазначив, що не вважає "звільнення" Залужного новиною №1, оскільки це обговорення "віртуальної реальності".

Водночас, на його думку, ця історія так чи інакше матиме вплив на ментальність та настрої всередині України.

"Я не хочу спекулювати, але це створює непередбачуваність. Вся ця історія, навіть розмови про цю історію. Вона створює непередбачуваність всередині країни і таку саму непередбачуваність для наших партнерів. Непередбачуваність під час війни – це завжди кепська історія", – сказав Клімкін.

Він вважає, що у разі якщо інфопривід дійсно може бути правдою, то він має "отримати якесь рішення".

"І це рішення має отримати пояснення. Пояснення для себе, пояснення для суспільства, пояснення для наших друзів. Вони нам у військовому сенсі допомагають критично. Тому я б не займався спекуляціями, але ця історія непроста", – резюмував ексглава МЗС.

12 грудня 2023 року міністр оборони Умєров заявив, що поки не стоїть питання про "звільнення" Залужного, тему якого "розхитують" як внутрішньо, так і ззовні.

Увечері 29 січня 2024 року анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського: мовляв, він офіційно прокоментує чутки.

Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

31 січня радник глави ОП Подоляк заявив, що Залужний є частиною вертикалі глави держави, та закликав не спекулювати довкола питання про можливу відставку воєначальника.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин також закликав ігнорувати блогерів та медіа, які розганяли фейк про звільнення Залужного.

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