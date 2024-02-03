Климкин: С историей о Залужном не нужно тянуть. Украинцам и союзникам нужно объяснение

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Если информация об "отставке" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – правда, с ее объяснением не нужно тянуть, следует объяснить украинцам и западным союзникам, почему так произошло. Такое мнение высказал министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью LIGA.net в YouTube.

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Климкин отметил, что не считает "увольнение" Залужного новостью №1, поскольку это обсуждение "виртуальной реальности".

В то же время, по его мнению, эта история так или иначе повлияет на ментальность и настроения внутри Украины.

"Я не хочу спекулировать, но это создает непредсказуемость. Все эта история, даже разговоры об этой истории. Она создает непредсказуемость внутри страны и такую же непредсказуемость для наших партнеров. Непредсказуемость во время войны – это всегда плохая история", – сказал Климкин.

Он считает, что в случае если инфоповод действительно может быть правдой, он должен "иметь какое-то решение".

"И это решение должно получить объяснение. Объяснение для себя, объяснение для общества, объяснение для наших друзей. Они нам в военном смысле помогают критически. Поэтому я не занимался бы спекуляциями, но эта история непростая", – резюмировал экс-глава МИД.

12 декабря 2023 года министр обороны Умеров заявил, что пока не стоит вопрос об "увольнении" Залужного, тему которого "расшатывают" как внутренне, так и извне.

Вечером 29 января 2024 года анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке Залужного. Для "подтверждения" они призывали ждать обращения Зеленского: мол, он официально прокомментирует слухи.

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

31 января советник главы ОП Подоляк заявил, что Залужный является частью вертикали главы государства, и призвал не спекулировать вокруг вопроса о возможной отставке военачальника.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин также призвал игнорировать блогеров и медиа, разгонявших фейк об увольнении Залужного.

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