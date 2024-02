У Байдена відповіли про нібито майбутню відставку головкома ЗСУ: Право України та її президента

Джейк Салліван (Фото: EPA)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на запитання щодо можливого звільнення головнокомандувача ЗСУ відповів, що такі рішення – суверенне право України та її президента. США залишилися осторонь відповідних кадрових рішень, розповів він в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

Журналістка запитала, чи поінформував уряд президента Володимира Зеленського Білий дім про те, що "головнокомандувача української армії буде звільнено" (англ. Ukraine's army chief is going to be fired), імені головкома не називала. Також вона запитала, чи справді втрата цього високопоставленого генерала вплине на успіх у війні.

"Кадрові рішення в Збройних Силах України – це питання українського уряду. Це не те, що уряду США треба так чи інакше зважувати. Тому ми залишилися осторонь цього набору кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України й право президента України ухвалювати свої кадрові рішення", – відповів він.

За його словами, США "чітко дали зрозуміти", що не "збираються вплутуватися" в це конкретне рішення щодо головкома, та безпосередньо вказали на це українцям (Українській стороні. – Ред.).

Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом про нібито можливу відставку головкома почали писати провідні світові медіа.

Спікер президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

спростував ці повідомлення. 2 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "на сьогодні немає" документа щодо відставки Залужного з посади.

