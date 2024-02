У Байдена ответили о якобы будущей отставке главкома ВСУ: Право Украины и ее президента

Джейк Салливан (Фото: EPA)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на вопрос о возможном увольнении главнокомандующего ВСУ ответил, что такие решения – суверенное право Украины и ее президента. США остались в стороне от соответствующих кадровых решений, рассказал он в интервью американскому телеканалу CBS.

Журналистка спросила, проинформировало ли правительство президента Владимира Зеленского Белый дом о том, что "главнокомандующий украинской армии будет уволен" (англ. Ukraine's army chief is going to be fired), имени главкома не называла. Также она спросила, действительно ли потеря этого высокопоставленного генерала повлияет на успех в войне.

"Кадровые решения в Вооруженных силах Украины – это вопрос украинского правительства. Это не то, что правительству США нужно так или иначе взвешивать. Поэтому мы остались в стороне от этого набора кадровых решений. И, конечно, это суверенное право Украины и право президента Украины принимать свои кадровые решения", – ответил он.

По его словам, США "четко дали понять", что не "намерены ввязываться" в это конкретное решение насчет главкома, и непосредственно указали на это украинцам (Украинской стороне. – Ред.).

Вечером 29 января анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впоследствии о возможной отставке главкома начали писать ведущие мировые медиа.

Спикер президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

2 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "на сегодняшний день нет" документа насчет отставки Залужного с должности.

